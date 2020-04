Ghinelli: “dobbiamo essere pronti a ripartire ma evitare i contagi rimanga la nostra priorità”

“Attendiamo quali saranno le indicazioni del presidente Conte per la ripartenza. Devo stabilire come farlo e sarebbe stato meglio poterlo fare con una crescita di contagi a zero. L’aumento è lieve, ma non annullato. Siamo abbastanza preoccupati. Questa sarà una settimana decisiva, che ci separa dalla riapertura parziale del Paese. Dobbiamo essere pronti a ripartire ma la prima nostra preoccupazione deve rimanere quella di evitare i contagi. È per questo che siamo stati fermi due mesi” lo ha detto il sindaco Ghinelli, facendo il punto sul Coronavirus. Due i nuovi casi oggi in città, cinque in provincia (a Bucine).

In città ci sono anche due guariti in più.

Ed ha ribadito: “il virus è ancora attivo, non ci giochiamo il cacio vinto, come si dice ad Arezzo” sottolineando come in città oggi ci fosse troppa gente il giro.

Ospite della videoconferenza il campione di pugilato Orlando Fiordigiglio.