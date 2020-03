Ghinelli: “droni per controllare i parchi”. L’amministrazione valuta anche il monitoraggio degli spostamenti attraverso una app messa a disposizione dalle compagnie telefoniche

“Stiamo valutando di attivare un sistema di controllo aereo dei parchi con i droni – lo ha detto il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nel corso della conferenza stampa social che tiene quotidianamente.

“Sono state liberate risorse dai mutui con il decreto “Cura Italia” che le amministrazioni potranno usare per abbattere i rischi da Coronavirus. Quindi intendiamo pagarci da noi le sanificazioni straordinarie da chiedere a Sei Toscana. Oltre che incrementare i servizi informatici per il lavoro agile e in questo ci può entrare anche l’attivazione del dispositivo di controllo degli spostamenti tramite celle telefoniche.

Un altro sistema di controllo che metteremo in atto, forse già da domani, è un sistema di monitoraggio dei parchi, in particolare quelli extraurbani, attraverso i droni, per dare una grossa mano alla polizia municipale. Infine, pensiamo ad un’implementazione di sistemi legati all’assistenza sociale”.

Il sindaco ha ribadito più volte l’appello agli aretini a stare a casa e a limitare le uscite, insistendo che ancora c’è troppa gente in giro.