Ghinelli e Tanti: “Sanità: in Toscana con il Pd vince la aslona. La città si unisca per l’autonomia della Asl” 

“Attiva la mail [email protected] per aderire alla richiesta di autonomia. Ralli sta con Arezzo o con il PD?”

“L’affermazione di Eugenio Giani alla Presidenza della Regione è l’affermazione del modello sanitario toscano voluto dal Pd. Si tenterà di non cambiare nulla e di salvare le aslone. E dal punto di vista del Pd lo comprendiamo, del resto la cassaforte elettorale è proprio quella Firenze e quella Siena che sono cresciute ai danni della sanità di Arezzo. Quindi adesso è l’ora della mobilitazione di tutta la città per stravolgere l’assetto sanitario voluto dal Pd toscano, e ciò va fatto dal basso perché dall’alto non succederà. Ralli dovrà scegliere se stare con Arezzo o stare con il Pd, perché le due cose, almeno quando si parla di sanità, sono incompatibili”.

Tornano sul tema della sanità Alessandro Ghinelli e Lucia Tanti, e lo fanno in maniera decisa: da una parte, la certezza che non ci saranno cambiamenti, dall’altra l’ipotesi di un coinvolgimento della città capace di sostenere le proprie ragioni.