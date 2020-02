Ghinelli è ufficialmente il candidato sindaco del centrodestra

Alessandro Ghinelli è il candidato sindaco del centrodestra.

L’ok è arrivato nel pomeriggio in seguito ad un incontro a Roma tra lo stesso sindaco, Daniele Belotti e l’assessore e senatore Tiziana Nisini per la Lega, Felice Maurizio D’Ettore e Stefano Mugani per Forza Italia, Giovanni Donzelli per Fratelli d’Italia.

Rotti quindi gli indugi per una candidatura con la quale Ghinelli aspira ad un mandato bis. Si era sempre messo a disposizione del centrodestra. Ed oggi sono state superate anche le resistenze che si erano formate nella coalizione, pare da parte della Lega.