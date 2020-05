Ghinelli: “in città zero contagi per il terzo giorno consecutivo”

Come ogni sera il sindaco Alessandro Ghinelli ha fatto il punto della situazione Coronavirus. Zero contagi anche oggi in città. Ed è il terzo giorno consecutivo.

Per quanto riguarda la Pm sono state controllate 85 persone ed elevate due sanzioni, oltre ad una per mancanza di mascherina. Ventinove le sanzioni per violazione al codice della strada. Controlli al Parco Giotto e ai supermercati. Denunciata anche una persona per ubriachezza molesta, tre deferimenti invece ad altrettanti soggetti perché senza permesso di soggiorno.

Ospite Mauro Valenti e il sindaco ha accolto la sua proposta di una iniziativa musicale da tenere, magari in San Domenico, pro sanitari che hanno tanto dato in questa emergenza.