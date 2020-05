Ancora zero casi oggi ad Arezzo.

Controllate 53 persone, due le sanzioni. “Molta gente in giro, non è bomba libera tutti. Tre assembramenti sono stati sciolti col drone. I cimiteri restano aperti, c’è stata maggiore affluenza stamani poi la situazione è andata normalizzandosi” ha detto il sindaco Ghinelli nella consueta conferenza stampa per fare il punto sul Coronavirus.

Ed ha ringraziato per mille mascherine donate alla Pm dai Bersaglieri.