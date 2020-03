Ghinelli: “nessun nuovo contagio in città. 5 sanzioni”. Da Gabrielli stop ai droni

“Oggi ci sono buone notizie per tutti. La nostra città nell’ultima giornata non ha avuto nuovi contagiati. Sono rimasti trentanove” ha iniziato così la conferenza stampa di oggi, come sempre via social, il sindaco Alessandro Ghinelli.

Per quanto riguarda i controlli, sono state mostrate le immagini di una città pressochè deserta e dei controlli congiunti della Polizia Locale. “Sono state fatte verifiche nei parchi e controllate 85 persone, 5 le sanzioni elevate per violazione al decreto del presidente del Consiglio dei ministri. I droni sembra non possano più operare, per disposizioni di Gabrielli”.

Come riporta il Sole24Ore, il capo della Polizia ha preso la decisione in quanto sono stati rilevati aspetti delicati quali di sicurezza, di privacy, di equilibri e ordine nel traffico aereo. ECCO L’ESTRATTO DAL NOTO QUOTIDIANO ECONOMICO: “L’alt del Dipartimento P.S. La comunicazione è da poco partita dal Viminale, dipartimento di Pubblica sicurezza guidato da Franco Gabrielli, per le prefetture, i Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, le altre articolazioni della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria, Comunicazioni, Reparti speciali, Immigrazione, Anticrimine, Prevenzione). Tutti avvertiti: «Attendere l’esito» scrive in una nota il capo della segreteria del Dipartimento, prefetto Mario Papa, «degli approfondimenti» prima di proseguire. Stop, dunque, ai droni“.