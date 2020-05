Ghinelli: “oggi è andata bene, manteniamo questo atteggiamento”

Cinquanta persone controllate dalla Pm, dieci le sanzioni. Otto persone sanzionate ieri sera, che si erano trovate in un bar a bere e giocare a carte senza mascherina.

“È una brutta cosa, non deve diventare un’abitudine. Siamo sulla buona strada e dobbiamo mantenerla. Il contagio è ancora attivo, oggi era il primo giorno in cui potevamo uscire di più ed è andata bene” ha detto il sindaco Ghinelli nella quotidiana conferenza stampa sul Coronavirus. Oggi zero nuovo casi in città.

“Per riaprire bar e ristoranti intendiamo consentire uno sporzionamento all’aperto – ha ribadito. Abbiamo dato la possibilità di mantenere più distanziati gli spazi a fronte di minore tassazione da parte del Comune. Questo passa anche sul tema di chiudere un numero maggiore di strade, nei fine settimana, per rendere la città ancora più attrattiva”.