Ghinelli: “parchi? Si, ma con regole rigide”. Negozi? Impegno del sindaco

“Un decreto che ha scontentato molti, diciamo un lokdown un po’ annacquato. Noi comunque ci stiamo presentando bene. Dobbiamo mantenerci indenni, in termini di epidemia, per uscire da questo periodo, seppur bastonati” ha detto il sindaco Ghinelli nella consueta conferenza stampa per il fare il punto sul Coronavirus. Oggi ad Arezzo non ci sono stati nuovi casi.

Riguardo ai controlli della Pm scattata una sanzione. Controllate anche otto attività. Effettuata la ricerca di una persona che si era allontanata in stato di ebbrezza che è stata poi rintracciata.

“Ho firmato un documento dell’Ato per chiedere al Governo la riduzione per i cittadini della tassa sui rifiuti. E l’istituzione di un plafond a tasso zero per i gestori”.

Ed ha anche confermato l’apertura dei cimiteri il 4 maggio ed una possibile apertura anticipata anche dei parchi, come avanzato dal Governatore Rossi, ma in entrambi casi con il rigido rispetto delle regole igieniche, di sicurezza e distanziamento.

Si è detto poi “d’accordo con l’apertura simbolica organizzata dai commercianti per il 4 maggio e disponibile ad eventuali organizzazioni, da predisporre insieme ad altri, per aperture magari a fasce orarie di queste attività così penalizzate”.