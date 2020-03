Ghinelli: “parchi tutti interdetti, anche quelli senza recinzione. Controlli serrati: le immagini dei droni. Sette denunce”

“Il contagio non è fermo, non dobbiamo abbassare la guardia” così il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha commentato i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in città, con una crescita di casi “stabile”.

“Abbiamo tutti sentito le parole del premier Conte, questa notte, con le quali ha preannunciato un decreto che avrebbe dovuto chiudere tutto il sistema produttivo italiano già da domani, fatte salvo le filiere nel settore sanitario e alimentare. Questo decreto però non è ancora uscito. Ci aspettiamo che venga emesso non a mezzanotte per la mattina dopo, ma in modo da potersi organizzare. Molte aziende si stanno chiedendo come poter chiudere dall’oggi al domani. Ci saranno sicuramente misure compensative per aziende che non possono chiudere da un momento all’altro”.

Ed in merito ai controlli che si fanno sempre più serrati ha spiegato: “interdetti tutti i parchi comunali, anche quelli senza recinzioni. Oggi, sono state controllate cento persone ed elevate 7 sanzioni ad altrettanti cittadini trovati fuori senza giustificato motivo. La disobbedienza è una violazione non solo all’articolo 650 del codice penale, che è oblabile (cioè l’arresto può essere cancellato con il pagamento di una multa, ndr), ma, come già stabilito e applicato dalla Procura di Milano, è anche una violazione ad un Regio Decreto, che prevede una pena congiunta, arresto fino a sei mesi e ammenda. Mi pare opportuno applicare ciò anche alla nostra realtà, come viene fatto a Milano. Darò quindi mandato alla Polizia Municipale”.

Rimanendo in tema di Polizia Municipale ha mostrato le riprese con il drone dei controlli di oggi.