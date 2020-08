Gianni Brogi: “Perché votare Toscana Civica, il perché è molto semplice”

“Per quello che mi riguarda, porto con me l’anima di tutto il Centro Destra, con i suoi valori, le sue linee le sue responsabilità.

Un contenitore d’acciaio ,dove chiunque mi voterà ,non farà un torto a nessun partito della coalizione.

Essere in Toscana civica mi permette anche di non essere in un singolo partito, e quindi mi autorizza ad esporre i problemi, le cose che non vanno ,senza aver paura di essere “magari”buttato fuori dal partito stesso.

Essere in Toscana civica, mi permette di essere limpido ,di poter riprendere pure i partiti qualora vedessi cose che a me non tornano.

Essere in Toscana Civica mi permette di essere collante con tutti i partiti e di poter aver voce ,peso nella politica regionale.

In Toscana Civica a differenza degli altri partiti vogliamo mettere al centro della politica stessa, le risposte, le risoluzioni da portare nei nostri territori.

Senza mezzi termini, chiediamo ospedali funzionali in tutti i suoi reparti, dalla chirurgia d’urgenza, alla maternità, al punto nascita.

Strade di grande comunicazione che vadano dalle città alle aree disagiate ,come valli ,comunità montane.

Vogliamo essere promotori delle attività, degli esercizi e delle imprese.

Abbiamo in mente una Toscana che sappia guardare al popolo di Toscana e che sappia ridonare tanta dignità perduta.

Se credi in me, sostienimi con il tuo voto .

La tua voce ,la vostra voce, sarà la mia determinazione ,il mio più grande impegno.”

Gianni Brogi

Toscana Civica