MONTEVARCHI – A partire da lunedì 16 novembre la biblioteca comunale Ginestra Fabbrica della Conoscenza, attiverà due nuovi servizi che vanno incontro alle esigenze di studio, di lettura e di informazione degli utenti in tempi di pandemia, rispettando la legislazione vigente in materia di sicurezza: il prestito a domicilio e il prestito da asporto o take away.

A CHI SONO RIVOLTI I SERVIZI

Sono destinatari del servizio di prestito a domicilio tutti gli abitanti del territorio comunale di Montevarchi regolarmente iscritti ai servizi bibliotecari. Il prestito take away è consentito a tutti gli utenti della Rete Documentaria Aretina.

COSA PREVEDONO

Gli utenti prenoteranno tramite mail o per telefono i libri e i dvd desiderati, indicando se intendono praticare il prestito take away o preferiscono il prestito a domicilio. Gli operatori prepareranno i materiali richiesti e chiameranno gli utenti per fissare l’appuntamento di ritiro take away o la consegna a domicilio.

– LA CONSEGNA A DOMICILIO avverrà presso le abitazioni dei richiedenti il martedì pomeriggio e il sabato mattina

– Il TAKE-AWAY avverrà all’esterno dell’area accoglienza della biblioteca e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13, previo appuntamento.

La biblioteca garantisce che i materiali consegnati siano trattati con l’adozione delle procedure di profilassi richieste dalle vigenti disposizioni legislative.

CONSEGNA A DOMICILIO

I materiali richiesti saranno consegnati in buste di plastica sigillate e preparati nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie indicate dalle vigenti disposizioni legislative. Il servizio di consegna a domicilio verrà effettuato dal personale, munito di tesserino di riconoscimento, che non potrà entrare in contatto con il richiedente e nemmeno entrare nelle abitazioni; l’operatore suonerà il campanello di casa e lascerà i libri sulla soglia della porta, al cancello o nella cassetta della posta se esterna. L’utente dovrà aspettare prima di uscire.

I libri consegnati in prestito a domicilio dovranno essere comunque restituiti nello spazio take away della biblioteca comunale.

LIBRI DA ASPORTO O TAKE AWAY

Il take away sarà allestito esterno dell’area accoglienza della biblioteca. Qui gli utenti troveranno due carrelli distinti, uno per la restituzione e l’altro per il ritiro dei libri e dvd presi in prestito. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13, esclusivamente su appuntamento.

COME RICHIEDERE I DOCUMENTI per i nuovi servizi di prestito

· consultare il catalogo online della biblioteca per la scelta dei titoli

Il catalogo on-line della Rete Documentaria Aretina di cui fa parte Ginestra Fabbrica della Conoscenza, è disponibile al seguente link https://arezzo.biblioteche.it/

Nel catalogo è possibile ricercare i volumi per “biblioteca” selezionando “Montevarchi” tra i campi della ricerca avanzata oppure posizionandosi sulla pagina della biblioteca di Montevarchi, cercando il titolo desiderato nell’apposita finestrella. Una volta individuato il libro/DVD che interessa occorre verificare nella scheda bibliografica on-line la disponibilità del materiale. In caso di difficoltà nella consultazione del catalogo online, l’utente può telefonare alla biblioteca comunale e richiedere una ricerca bibliografica.

· Come far pervenire la richiesta

La richiesta di prestito può essere inviata via e-mail all’indirizzo [email protected] , oppure telefonando in biblioteca al n. 055/9108351 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Oltre all’elenco dei libri o dvd, nella richiesta dovranno essere indicati: nome, cognome e codice fiscale dell’utente iscritto alla biblioteca; indirizzo preciso di consegna e il cognome riportato sul campanello; recapito telefonico. Le stesse informazioni dovranno essere fornite in caso di richiesta telefonica. L’utente verrà poi contattato per ricevere l’appuntamento.

Si possono richiedere fino a 10 monografie + 10 dvd per utente. La durata dei prestiti sarà di 30 giorni per tutti i materiali, automaticamente prorogata fino alla riapertura dei servizi.

Consigli utili:

Si suggerisce di indicare nella richiesta più titoli di quanti possibili, dal momento che alcuni libri potrebbero essere in prestito ad altri utenti oppure potrebbero essere stati posti in quarantena.

Inoltre, per le famiglie con bambini piccoli, basterà indicare nella richiesta l’età e i gusti della bambina o del bambino per poi ricevere un pacco dedicato contenente titoli suggeriti dai bibliotecari.