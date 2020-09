Ginnastica Petrarca, tre giornate per scoprire la ginnastica

AREZZO – Tre giornate per scoprire la ginnastica. La Ginnastica Petrarca apre le proprie porte ai nuovi atleti con le lezioni di prova rivolte a bambini e bambine a partire dai sei anni dove sarà possibile mettersi alla prova e divertirsi tra giochi, esercizi e percorsi tipici di questa disciplina.

L’appuntamento è fissato tra giovedì 24 e sabato 26 settembre, con orario dalle 17.30 alle 19.00, quando i tecnici e gli istruttori della società aretina accoglieranno le famiglie nella palestra di San Lorentino e proporranno un allenamento orientato all’avviamento alle diverse specialità. Le lezioni sono a partecipazione gratuita, ma è necessaria la prenotazione contattando il 351/77.23.453 per permettere alla Ginnastica Petrarca di organizzare gli ingressi nel rispetto delle misure per la prevenzione del contagio da Covid19.

Questa iniziativa rappresenterà un’occasione per conoscere i tecnici, per ottenere informazioni sui corsi e, soprattutto, per vivere un vero e proprio allenamento dove saranno presentati gli elementi caratteristici della ginnastica, per permettere ad ogni aspirante atleta di poter scegliere consapevolmente tra ritmica (lo sport con piccoli attrezzi come cerchio, palla, clavette, nastro e fune) e artistica (lo sport con grandi attrezzi come cavallo con maniglie, anelli, sbarra, trave, parallele e parallele asimmetriche).

I bambini interessati a continuare l’attività verranno poi inseriti nei vari gruppi sportivi a seconda dell’età e del livello, in vista dell’avvio dei veri e propri corsi che per i più piccoli saranno inizialmente caratterizzati da un forte elemento ludico e orientati esclusivamente ad un’armoniosa crescita motoria. Per raggiungere quest’ultimo obiettivo, infatti, la Ginnastica Petrarca porrà a disposizione delle famiglie uno staff tecnico qualificato e brevettato dalla federazione che, coadiuvato dalla segreteria tecnica con Elena Zandrelli, lavorerà per gettare le basi per un futuro ingresso dei singoli atleti nei corsi avanzati di agonistica e pre-agonistica.

«Le lezioni di prova – spiega Vania Zacchei, dirigente della Ginnastica Petrarca, – rappresentano un’opportunità fornita alle famiglie per provare le discipline ginniche gratuitamente e senza alcun impegno. La ginnastica è uno sport particolarmente ricco e variegato che permette ad ogni bambino e ad ogni bambina di trovare la disciplina, l’attrezzo o il percorso sportivo più adatti, facendo affidamento sulla competenza dei nostri tecnici, sulla solidità di una società con 143 anni di storia e su un ambiente particolarmente stimolante».