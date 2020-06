Giorgianni nominata consulente della nuova Commissione di inchiesta sul sistema bancario

“Sono stata nominata consulente nella nuova Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, e come potrete immaginare, è un grande onore per me ricoprire questo ruolo.

So bene che questo incarico comporta responsabilità, attenzione, ma anche la giusta testardaggine per far piena luce sull’opacità di certe operazioni fatte da importanti attori del sistema bancario che troppo spesso hanno portato al fallimento di banche e all’azzeramento di tanti risparmiatori. Oggi ho la possibilità di offrire il mio contributo affinché si possa arrivare a quelle verità che moltissimi cittadini e risparmiatori attendono ormai da tempo. Vi prometto che svolgerò questo ruolo con diligenza e senza tabù, come del resto ho sempre fatto.

Uno dei principali problemi del sistema bancario italiano è il senso della totale impunità dei manager bancari, avvallato spesso da forze troppo spesso compiacenti con la casta dei banchieri. L’ho vissuto sulla mia pelle, dopo che cinque anni fa decisi di costituire un’associazione a difesa dei risparmiatori.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia, e soprattutto Giorgia Meloni che ha fortemente voluto la mia nomina, consapevole che in questi anni di “battaglia” non ho mai fatto sconti a nessuno”.

Letizia Giorgianni

Associazione Vittime del salvabnche