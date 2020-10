Giornata commemorativa di Renicci: la cerimonia sabato 10 ottobre ad Anghiari

Si svolgerà sabato 10 ottobre alle ore 11 in piazza IV Novembre la giornata dedicate al ricordo del Campo d’internamento fascista e badogliano di Renicci d’Anghiari.

Un momento voluto e istituito dall’amministrazione comunale nel 2018, non solo per ricordare storicamente la tragedia ma anche per promuovere la costituzione di un Centro di studio internazionale “Renicci”, affinché permanga una memoria pubblica e ben visibile di questo luogo d’internamento bellico, oggetto nel 2019 di un importante convegno tenuto dal professor Sacchetti ad Anghiari.

La celebrazione avverrà in piazza IV Novembre non solo per motivi di sicurezza legati alle normative Covid sul distanziamento sociale, ma anche per lanciare un nuovo ruolo della piazza stessa, sempre più luogo di ritrovo sociale e culturale. Il nuovo percorso che lega piazza IV Novembre a Palazzo Corsi, valorizza così anche quest’ultimo, che dopo i recenti lavori di riqualificazione assume un ruolo centrale, diventando non solo un punto di riferimento per gli uffici e i servizi del paese, ma anche fulcro della cultura Anghiarese.

Alla cerimonia interverranno il sindaco Alessandro Polcri e il professor Giorgio Sacchetti.

Voci narranti di testimoni di Renicci lette da:

– Rossano Ghignoni

– Fabrizio Mariotti

– Andrea Valbonetti

Coordinate da:

– Andrea Merendelli (Teatro di Anghiari)

Musiche della Filarmonica P.Mascagni diretta da Cesare Chieli