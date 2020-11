Giornata del ringraziamento, Coldiretti: acqua, bene comune del pianeta

“Domenica 29 settembre celebriamo la nostra 70° Giornata del Ringraziamento, sarà un’importante occasione di raccoglimento per rendere grazie per il raccolto dei campi in quest’anno così duramente segnato dalla difficoltà causate dal Covid e chiedere la benedizione sulla nuova annata agraria”. Queste le parole del Presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci che insieme al Direttore Raffaello Betti si preparano alla Santa Messa e a ricordare un momento che per l’associazione ha un alto valore identitario. La commemorazione che sarà officiata dall’Arcivescovo Mons. Riccardo Fontana, verrà celebrata presso la Basilica di San Francesco ad Arezzo alla presenza del Consigliere Ecclesiastico di Coldiretti Arezzo Don Roberto Mugnai.

“Questa Giornata del Ringraziamento è dedicata all’acqua, risorsa naturale insostituibile – commenta il Presidente di Coldiretti Arezzo – patrimonio dell’umanità che appartiene a tutti gli abitanti della terra, la vita viene dall’acqua e l’agricoltura si fa dove c’è acqua! L’acqua e l’agricoltura sono un binomio inscindibile, ci piace cogliere questa occasione celebrativa per riflettere su questo importante tema”.

Alla Santa Messa prenderanno parte le autorità civili e militari, i dirigenti e la struttura di Coldiretti Arezzo.