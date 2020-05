Giornata internazionale delle donne nelle Ict, iniziativa di Università e azienda Vetrya

Giornata internazionale delle donne nelle Ict, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: il 7 maggio un’iniziativa del Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione di Arezzo e dell’azienda Vetrya

A pochi giorni dalla Giornata internazionale delle donne nelle Ict (#GirlsinICT), promossa quest’anno il 23 aprile dall’Agenzia per le telecomunicazioni delle Nazioni Unite, il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università di Siena e Vetrya, azienda leader nel settore dell’innovazione tecnologica, organizzano giovedì 7 maggio un dialogo online alle ore 14 tra studenti, programmatori e ricercatori per diffondere la consapevolezza delle grandi opportunità che il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione può offrire alle donne.

“Il Corso di laurea con sede ad Arezzo è particolarmente attento al tema del genere – commenta il professor Mario Giampaolo, esperto di didattica ed educazione digitale – . Le nostre studentesse, future professioniste dell’educazione e della formazione, hanno un ruolo chiave nel supportare i futuri talenti della nostra società”.

In occasione della Giornata mondiale, l’Agenzia chiama all’azione le organizzazioni di tutto il mondo per realizzare eventi e manifestazioni al fine di incoraggiare le giovani donne a prendere in considerazione una carriera in questo settore.

Per partecipare all’evento del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione ci si può collegare online su Google Meet, all’indirizzo https://meet.google.com/reb-gcgd-rqy. Il programma è pubblicato nel sito www.dsfuci.unisi.it.