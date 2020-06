Giornata Mondiale dell’Ambiente: Cavriglia risponde presente. Il 5 giugno inaugurazione per i 50 alberi piantati al circuito di Bellosguardo

Il 5 giugno è il 46esimo anniversario del World Environment Day, la Gionata Mondiale per l’Ambiente, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1972 per ricordare la prima Conferenza delle Onu sull’Ambiente, tenutasi a Stoccolma nel giugno di 48 anni fa.

La FAO ha inoltre proclamato il 2020 “Anno internazionale della Salute delle Piante” per aumentare la consapevolezza verso i problemi legati al mondo vegetale e garantire la tutela della nostra salute e di quella del pianeta.

L’Amministrazione di Cavriglia è sempre molto vicina ai problemi dell’ambiente e quest’anno ha intensificato le proprie attività per rendere ancora più verde il territorio comunale: prima che l’emergenza Covid-19 fermasse tutto, era stata infatti avviata anche l’iniziativa “E’ ora di piantarla: un albero per la vita” con la piantumazione delle prime 50 essenze al circuito di Bellosguardo, primo atto di un progetto teso ad aumentare il numero di piante nelle aree verdi.

Lecci, susini, meli, peri, ciliegi, cipressi, liquidambar (aceri rossi) e tigli sono stati installati in quella zona: tutti hanno avuto dei donatori, che li hanno acquistati alla cifra simbolica di 25 euro ad albero per dedicarli ad amici e parenti.

Purtroppo non è poi stato possibile per le norme anti-assembramento consegnare ai cittadini le “carte del donatore”, in una cerimonia che l’Amministrazione Comunale ha però soltanto rinviato ad un momento migliore.

Il 5 giugno appunto ecco l’inaugurazione, senza pubblico per le disposizioni attuali, degli alberi da parte della Giunta Comunale: la data scelta è proprio la “Giornata dell’Ambiente”, aspettando poi di poter consegnare gli attestati ai cavrigliesi e poter soprattutto estendere ancora il progetto “Un albero per la vita” con altri alberi ed altre aree verdi per celebrare al meglio “l’Anno della Salute delle Piante”.