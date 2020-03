Giovedì 2 Aprile, giornata mondiale per la sensibilizzazione e conoscenza dello spettro autistico

Giovedì 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo. L’Associazione Valtiberinautismo gruppo locale con sede a Sansepolcro, avrebbe voluto, come ogni anno, organizzare un evento per promuovere questa giornata dedicata ai nostri figli, parenti e amici, purtroppo però come tutti voi, dobbiamo restare a casa. Un abbraccio affettuoso va alle famiglie con bimbi, ragazzi dello spettro autistico e altre disabilità che stanno affrontando queste giornate così difficili con la stessa forza, coraggio e determinazione che devono avere ogni giorno per garantire i diritti e l’inclusione dei loro figli.

In questa giornata vogliamo ringraziare anche soci, sostenitori, insegnanti, educatori ed istituzioni per il sostegno dimostrato in queste giornate così lunghe. Ci uniamo anche noi alla raccolta fondi per l’ospedale di Sansepolcro promossa dalla Fondazione Marco Gennaioli ONLUS e alla raccolta di Progetto Valtiberina per l’acquisto di materiale sanitario per il territorio della Valtiberina umbro/toscana. Sappiamo benissimo che in momenti così difficili, l’unica arma con cui si può vincere questa sfida è la solidarietà. Aiutiamoci a superare questi momenti di difficoltà, la nostra comunità ha un cuore d’oro e insieme possiamo farcela! #Valtiberinautismo #Andràtuttobene #Iorestoacasa