Giunta Comunale San Giovanni Valdarno, passaggio di testimone. Lorenzo Cursi ha rimesso nelle mani del sindaco Vadi il mandato amministrativo

Per motivi di lavoro l’assessore della Giunta Municipale di San Giovanni Valdarno, Lorenzo Cursi, ha rimesso, ieri, nelle mani del sindaco Valentina Vadi il mandato amministrativo. Il sindaco Valentina Vadi ha individuato e nominato, come nuovo assessore della Giunta Municipale, Laura Ermini, già consigliere comunale di maggioranza, assegnandole le deleghe. Lorenzo Cursi, nella lettera inviata al Sindaco, ha manifestato la disponibilità a continuare collaborare con la Giunta per portare a termine progetti importanti e strategici per la città. Il ruolo di vicesindaco, ricoperto fino ad oggi da Lorenzo Cursi, è stato assegnato dal Sindaco all’assessore al bilancio, Paola Romei.

“Tengo a precisare che le mie dimissioni non sono in alcun modo legate a divergenze con il Sindaco e/o con i colleghi della Giunta comunale riguardo all’espletamento del mio mandato, ma sono motivate unicamente dalla necessità di riprendere la piena operatività della mia attività lavorativa presso il Comune di Cavriglia, ente del quale sono dipendente”, ha dichiarato Lorenzo Cursi. “Allo stesso tempo mi dichiaro disponibile a collaborare con l’Amministrazione comunale, naturalmente a titolo del tutto gratuito, per tutte quelle attività che la stessa ritenesse utili. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco della fiducia accordatami e i colleghi assessori per lo spirito costruttivo e collaborativo con il quale in questo anno abbiamo lavorato tutti per il bene del nostro Comune”.

“Ringrazio Lorenzo Cursi per il lavoro, importante, che ha fatto in questo primo anno di Consiliatura”, ha dichiarato il Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, “e lo ringrazio ancora di più per essersi messo a disposizione per continuare a collaborare con me e con la Giunta municipale per portare a compimento progetti specifici che riguardano la nostra città. Ringrazio allo stesso tempo Laura Ermini, per aver accettato di entrare a far parte della Giunta Municipale, e sono convinta che costituirà un valore aggiunto importante per San Giovanni.

Il nuovo vicesindaco sarà l’assessore al bilancio, Paola Romei. La comunicazione ufficiale di questo passaggio di testimone, sarà data nel primo Consiglio Comunale del mese di Settembre, mentre il Consiglio Comunale è stato messo al corrente con un lettera che ho inviato a tutti i Consiglieri Comunali”.

“Mi sento molto emozionata e onorata per questa nomina e per la fiducia accordatami dal Sindaco Valentina Vadi” ha dichiarato l’assessore Laura Ermini. “Mi auguro di portare avanti nel migliore dei modi l’importante lavoro iniziato in questo anno dall’assessore Lorenzo Cursi e di poter collaborare positivamente con tutti i membri della Giunta Municipale che, a partire dalla mia elezione come consigliere, ho avuto modo di conoscere ed apprezzare per competenza e collaborazione. Sono consapevole dell’onore della carica ma anche degli oneri che essa comporta e mi impegnerò con umiltà e dedizione per il futuro di San Giovanni.”