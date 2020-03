Grasso, presidente ordine infermieri scrive al Prefetto: “gli operatori dell’emergenza-urgenza rischiano di essere fattori di espansione del virus”

Il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Giovanni Grasso scrive al Prefetto Palombi

Fra le criticità della pandemia Covid-19 ce n’è una particolare che riguarda gli operatori del dipartimento Emergenza-Urgenza della Asl, e per questo il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Giovanni Grasso ha scritto al Prefetto Anna Palombi chiedendo un suo intervento. “Già da alcune settimane – ha scritto Grasso al Prefetto – i colleghi del dipartimento sono dovuti ricorrere a quarantene o malattie perché venuti a contatto con pazienti positivi al Covid-19. Gli stessi lavorano in prima linea per la gestione della pandemia, e pertanto il rischio che siano positivi e vettori del virus è purtroppo realmente concreto.

Questa situazione potrebbe allargarsi anche ai loro familiari, residenti nel medesimo domicilio, aumentando così in modo esponenziale il contagio del virus. Le chiedo quindi – prosegue il Presidente di OPI Arezzo rivolto al Prefetto – di prendere in considerazione la possibilità di allestire spazi o strutture da destinare agli infermieri e a tutto il personale sanitario impiegato in setting ospedalieri particolarmente rischiosi, al fine di evitare l’aumento del contagio e confinare questa emergenza al solo ambito strettamente ospedaliero”, conclude Giovanni Grasso.