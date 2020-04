Grave per insufficienza renale e polmonite, paziente lombardo ringrazia i medici di Arezzo

L’uomo di 61 anni è stato dimesso ieri dalla Nefrologia

Dalla Lombardia ad Arezzo con una grave forma di polmonite, Covid negativo, e con insufficienza renale. Entrato in Nefrologia al San Donato 25 giorni fa, ieri è stato dimesso ed è tornato a casa, accompagnato dalla Croce Bianca di Arezzo.

La buona notizia riguarda un uomo di 61 anni, residente nella zona di Voghera. Dopo aver fatto 20 giorni di ospedale vicino a casa, è stato trasferito per lasciare posto ai malati Covid. La Regione Lombardia e la Regione Toscana hanno trovato l’accordo affinché l’uomo venisse ricoverato ad Arezzo.

“E’ arrivato da noi in condizioni gravi – dice il direttore della Nefrologia Paolo Conti – Un paziente molto complesso, trattato per insufficienza renale e polmonite. In queste settimane di ricovero, siamo riusciti a rimetterlo in piedi, anche se ovviamente è provato dalla lunga degenza, in totale circa 40 giorni. Dovrà fare attività di riabilitazione, ma è guarito. Ieri lo abbiamo dimesso: non la finiva più di ringraziarci ma per noi, la cosa più bella, è stato poterlo dimettere”.