Guardia di Finanza: sanzionati diversi i recidivi per inosservanza delle misure di contenimento del contagio da covid-19

Prosegue senza sosta l’attività delle Fiamme Gialle di Arezzo, nell’ambito del controllo economico del territorio, finalizzata a prevenire e reprimere i comportamenti non conformi alle misure di contenimento del contagio da covid-19, disposte dall’autorità di governo.

Nei giorni scorsi, sono stati effettuati oltre un centinaio di controlli, che hanno comportato la sanzione di vari soggetti, perché palesemente non curanti dei divieti imposti per l’emergenza sanitaria in atto.

Tra questi, individuati anche quattro recidivi, scoperti a seguito di un controllo dei finanzieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, nei pressi della stazione ferroviaria di Montevarchi, provenienti da una provincia emiliana.

Si tratta di persone già note alle forze dell’ordine, anche per altre vicende.

Ancora nel Valdarno, è stato controllato un soggetto in possesso di piccole dosi di cocaina, prontamente sanzionato alla prefettura anche per il possesso dello stupefacente, che e’ stato sottoposto a sequestro.

In ultimo, un trentenne e’ stato sorpreso a circolare, senza giustificato motivo, per le vie di Montevarchi, a bordo di un motociclo privo di assicurazione obbligatoria e con la patente sospesa.

Per tutti, si è provveduto alle contestazioni per inosservanza delle misure anticonvid-19. il conto sarà un po’ più “salato” per i recidivi, che dovranno pagare una sanzione raddoppiata, da un minimo di 800 a un massimo di 6.000 euro.

L’attività proseguirà incessantemente su tutto il territorio della provincia aretina, con l’intento primario di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori economici che agiscono nella piena legalita’.