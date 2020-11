Guardia Medica, Ceccarelli (Pd): “Unanimità del Consiglio per produrre atto di modifica ordinanza secondo quanto comunicato da Giani in aula”

“Oggi in Consiglio abbiamo approvato all’unanimità un ordine del giorno con il quale si chiede al presidente e alla giunta regionale di tradurre in un atto, che modifichi l’attuale ordinanza, in linea con quanto comunicato questa mattina dallo stesso presidente Giani in aula, in relazione a quanto da noi stessi segnalato nei giorni scorsi rispetto al tema del servizio di guardia medica.

Un modo per togliere definitivamente ogni dubbio sulla questione e tranquillizzare i numerosi sindaci di piccoli comuni che in questi giorni avevano manifestato preoccupazione. La continuità assistenziale va riformata, ma con attenzione massima alle zone disagiate e d’intesa con i territori”.

Così Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, a proposito del servizio di guardia medica in Toscana.