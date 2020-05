Hashish e un coltello in tasca, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Anghiari hanno sorpreso in tarda serata 4 giovani all’interno di un parco pubblico che non hanno saputo fornire giustificazioni riguardo la loro presenza in quel luogo, perquisiti, i militari hanno inoltre rinvenuto su uno dei 4, dieci grammi di sostanza stupefacente e un coltello di 25 cm.

Il giovane è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 L.103 del D.P.R. 309/1990 per possesso di sostanze stupefacenti e denunciato per porto d’armi od oggetti atti a offendere.

I giovani sono stati tutti sanzionati per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in relazione al D.P.C.M. 25/03/2020 – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.