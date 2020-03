I cattolici democratici ricordano Aldo Moro

16 marzo 1978: “ la verità è sempre illuminante ci aiuta a essere coraggiosi ”.

In questi tempi difficili, 16 marzo 2020 “ vivere il tempo che ci è stato dato”.

“Sono due frasi di Aldo Moro che, a nostro avviso – spiegano in una nota i cattolici democratici di Demos – calzano perfettamente con il periodo difficilissimo che stiamo vivendo. Vivere il tempo che ci è stato dato è anche il segnale che vogliamo dare alla società aretina. Da giorni L’Osservatorio DEMOS lancia il segnale di una rinascenza, per usare il titolo pensato dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Una RINASCENZA che ci chiama tutti all’esercizio della memoria progressiva. Memoria che oggi ci porta a ricordare Aldo Moro e la sua scorta trucidata in via Fani, progressiva che ci permetta di lavorare socialmente, civilmente, culturalmente per una proposta di comunità.

Fare memoria, senza strumentalità, per questo pubblichiamo un breve scritto di Articolo 21:

“Ma chi era Aldo Moro? Dal 1959, anno in cui divenne segretario della Democrazia cristiana, al 1978 Moro fu uno dei più importanti uomini politici italiani. Presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, rappresentò il Paese nel mondo; ma soprattutto fu colui che maggiormente contribuì a dare forma all’avvicinamento politico tra Dc e Pci, comprendendone le ragioni profonde e prevedendone le soluzioni. Mite e duttile nelle modalità d’incontro, ma anche coerente nei ragionamenti e tenace nelle convinzioni, Moro fu altro: un intellettuale, un giurista, un credente, un fine interprete delle tensioni e delle passioni del suo tempo, un uomo del dialogo e della ragione “.

Fare comunità, nel tempo difficile che ci è stato dato, anche ad Arezzo costruiamo una alternativa ambientale, culturale, sociale partendo dalla persona umana come ci hanno insegnato Aldo Moro e San Paolo VI.

I cattolici democratici di DEMOS ricordano”.