I cavalieri toscani sugli scudi nelle prime due giornate al Talent Show Jumping di Arezzo

Ha preso il via la Tappa del Circuito Talent Show Jumping FISE all’Arezzo Equestrian Centre di Arezzo dove i migliori cavalli e cavalieri del palcoscenico nazionale si confronteranno sino a domenica 30 agosto .

Giovedì 27 ha avuto inizio il campionato italiano giovani cavalli FISE. Le categorie più importanti della giornata sono state quelle riservate ai cavalli di 6 e 7 anni.

Nella gara riservata ai soggetti di 6 anni, una categoria speciale a fasi consecutive, sugli scudi il cavaliere Toscano, il Caporal Maggiore dell’Esercito Guido Franchi in sella a Esmeralda del Colle, cavalla italiana anch’essa allevata in Toscana. Nella categoria riservata ai cavalli di 7 anni, anch’essa valida per il campionato italiano giovani cavalli FISE, un altro cavaliere toscano sul gradino più alto del podio, Giovanni Consorti in sella a Ironmaster VDL il più veloce e netto agli ostacoli.