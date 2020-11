I.I.S. “Signorelli” di Cortona: Scuola di Vita

LA MIA CITTÀ Arduo periodo di inspiegabile inquietudine, mossa dal timore di ricevere notizie non molto propizie; per poter tornare ad assaporare la quiete, ormai perduta tra lontani ricordi, sbiaditi nel tempo. E come Leopardi, guardo oltre la siepe del mio giardino; e superata l’immensità del verde e del cielo cristallino, scorgo una cittadella felice in cui ogni mattina riecheggiano liete le voci e l’ armonia sembra sempre regnare su tutto.

I suoi piccoli vicoli brulicano di sorrisi e quando il suono della campanella stride, nessuna voce più ride. Regna il silenzio e la tranquillità, sovrana in quella città, che ospita lieta ogni piccola mente, che la sua strada deve ancora trovar. Quando un bel giorno ciascun percorso sarà definito, sempre un sentiero del cuore porterà a quella città, che per ogni piccola anima vagante le sue porte eternamente aprirà. (Emma Torresi, 2B LC)