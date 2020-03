I provvedimenti emessi dalla UISP di Arezzo sulla situazione epidemiologica da COVID-19

La Uisp di Arezzo, letto le disposizioni del DPCM, del 04 Marzo 2020, in vigore dal 05 Marzo 2020, con osservanza particolare dell’Articolo 1, commi b) e c), in coerenza con le disposizioni nazionali UISP del 05 Marzo 2020, dispone il FERMO di tutte le attività sportive di questo Comitato, ad iniziare da oggi 05 Marzo e fino al giorno 3 Aprile 2020 compreso, salvo modifiche o integrazioni al citato DPCM. Le attività organizzate in campionati riprenderanno in data 03 Aprile continuando con la programmazione ad oggi interrotta. In allegato, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il comunicato della UISP Nazionale.

In un momento come questo, tutti coloro che vivono ed animano il nostro movimento sono chiamati a rinunce individuali, pazienza e sacrificio per il bene comune e la salute pubblica. Certi della Vostra comprensione e della consueta collaborazione, lavoreremo per riprendere al più presto e nel migliore dei modi l’insieme delle nostre proposte sociali e sportive.