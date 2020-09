I Siman Tov sabato nel parco nazionale delle Foreste casentinesi. Sabato, dalle 21 a Corniolo

Arte, teatro e musica in varie località dell’Appennino tosco-romagnolo: sabato 5 settembre a Corniolo, dalle 21 , la piazza del borgo sarà animata dai ritmi e dalle melodie del quintetto Siman Tov.

Questo evento musicale si colloca all’interno di “Monti orfici”, una rassegna di spettacoli e concerti nei borghi e nel bosco dell’Appennino, curati da Teatro Zigoia con la direzione artistica di Andrea Valdinocci: “Le montagne del Parco sono per noi luogo d’ispirazione per fare arte e creare cultura. Qui, ogni giorno, si celebra l’incontro fra l’uomo e la natura e si rinnova quello fra uomo e uomo. Qui, nei borghi e nel bosco, programmeremo anche quest’anno eventi aperti a tutti. Serate di arte, festa e partecipazione alla vita.”

Dopo il successo di pubblico dello scorso anno con il concerto delle Faraualla, la rassegna torna nel borgo di Corniolo con la musica dei Siman Tov.

Il gruppo propone un ampissimo repertorio di musica tradizionale, che spazia da musica yiddish e zingara alla musica etnica, passando per i Balcani e l’Est Europa.

Elemento unificante del gruppo è sicuramente il genere Klezmer: musica tradizionale ebraica che nei secoli ha influenzato tutta la musica popolare dell’Europa centrale. Questo genere, dal forte valore identitario, ha rappresentato un aggregante culturale per una comunità da sempre vissuta fra integrazione e persecuzione. E’ una musica carica di emozioni e sentimenti, che porta nei propri suoni l’esperienza di tantissime persone e di popoli che hanno da sempre dovuto attraversare culture e paesi stranieri. Le sonorità del concerto toccheranno tutta l’emotività umana: euforia, gioia che si trasforma in danza, nostalgia, paura o dolore.

I Siman Tov, grazie ad una formazione di polistrumentisti, contamineranno la musica Klezmer con elementi in stile swing e jazz, fondendoli con ritmiche e scale arabe. I loro concerti fanno elevare a dimensioni eteree e sognanti e, al contempo, è impossibile non muovere i piedi, lasciandosi trasportare in un sentimento collettivo di festa.

Durante questa serata il gruppo presenterà in maniera integrale l’ultimo album ‘Klezmer Circus’, costruito con curatissimi arrangiamenti sulle emozioni di uno spettacolo circense.

Di brano in brano, di melodia in melodia, intuirete i movimenti allegri e frenetici del giocoliere, la suspense del funambolo, il romanticismo nostalgico della ballerina, gli arditi scambi degli equilibristi e la risata malinconica del clown. In un vortice di tradizione e improvvisazione, la piazza di Corniolo si accenderà di suoni, regalandoci un momento magico per dimenticare la pandemia attuale e vivere al suo posto una pandemia di emozioni.

Si esibiranno Gioele Sindona – voce e violino; Fabrizio Flisi – pianoforte; Tiziano Paganelli – fisarmonica; Federico Lapa – batteria e percussioni; Stefano Bertozzi – clarino e clarinetto basso

Monti Orfici è una rassegna di concerti e spettacoli nei borghi e nel bosco dell’Appennino che va ad arricchire il progetto Escursione Teatrale: un percorso – pensato in particolare per ciechi e ipovedenti – tra teatro, taijiquan e musica che inizia dal camminare lentamente nelle antiche montagne dell’Appennino Tosco-Romagnolo. In un contesto intimo e di fiducia si crea, per un fine settimana, una piccola comunità dove le persone possono sperimentare modi diversi di conoscere e conoscersi, grazie a laboratori ed esercizi mirati a rendere ampia la percezione dello spazio circostante e dell’altro.

Monti orfici e Escursione teatrale sono curati da Teatro Zigoia, una compagnia che si focalizza su spettacoli originali, in cui prevalgono gli strumenti originari del teatro: improvvisazione, canto, musica, dialetti, maschere, pupazzi. Teatro Zigoia si occupa inoltre di progetti artistici, pedagogici e culturali. Il gruppo è attivo in Italia, Svizzera e Grecia.

Info e iscrizioni:

www.teatrozigoia.org

t. 347 8297304

[email protected]

Facebook:@teatrozigoia

Escursioni teatrali, eventi in programma:

4-5-6 Settembre 2020 – Corniolo (Santa Sofia)

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

6-7-8 Novembre – Strabatenza (Bagno di Romagna)

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi