“I socialisti aretini in sostegno a Luciano Ralli”. Il Psi ha ufficializzato il proprio appoggio per l’elezione a sindaco del candidato di centro-sinistra

“Il Partito Socialista Italiano in sostegno a Luciano Ralli come sindaco di Arezzo. Lo storico partito, guidato dal segretario della Zona Aretina Alessandro Giustini, ha reso noto il proprio appoggio al candidato di centro-sinistra con un contributo volto a sviluppare vari aspetti del programma politico e con la candidatura di alcuni suoi esponenti.

In corso di valutazione è la costruzione di una lista di sostegno che, oltre al Psi, possa riunire anche altri partiti e movimenti di ispirazione riformista e progressista, facendo affidamento sul coinvolgimento di numerosi associati che hanno già fornito la disponibilità a contribuire alla tornata elettorale. «Il rapporto con le altre forze politiche del centro-sinistra e con le realtà civiche è intenso e positivo – commenta Giustini. – Valuteremo in tempi brevi la possibilità di costituire una lista in sostegno a Ralli o di portare un contributo all’interno di altre liste, con l’obiettivo di garantire un impegno innovativo, ottimistico e volenteroso che deve essere il motore della futura crescita della città, e di portare un contributo al superamento dell’attuale momento di difficoltà sociale ed economica».

Un contributo particolare è stato garantito nello sviluppo del programma per approfondire e portare idee relative ai temi maggiormente identitari del Psi. Tra questi rientrano, ad esempio, la necessità di rendere la cultura e gli eventi culturali più vicini ai cittadini, di investire nell’innovazione economica ed imprenditoriale attraverso la concretizzazione del polo tecnologico ed informatico, di garantire la qualità urbana e la sicurezza anche nelle frazioni, e di strutturare un serio progetto di rilancio per Arezzo Fiere&Congressi. «Un altro tema molto importante per i socialisti aretini – continua Giustini, – riguarda il miglioramento della sanità in particolare per i soggetti cronici e disabili attraverso servizi nel territorio ed a domicilio, favorendo tempestività, accessibilità ed efficienza per il benessere e la salute degli aretini».”

Partito Socialista Italiano, Arezzo