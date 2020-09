Ignazio La Russa ha inaugurato la nuova sede di Fratelli d’Italia in Valdichiana

Ancora un importante e partecipato evento per Fratelli d’Italia, che ha inaugurato ieri la nuova sede della Valdichiana, a Cesa, con la partecipazione dei candidati alle prossime elezioni comunali e regionali del 20 e 21 settembre. Ma non solo, perché a tagliare il nastro è stato uno dei massimi dirigenti del partito, uno dei fondatori, il Vicepresidente del Senato Ignazio La Russa. La cerimonia è stata breve e sobria, con solo un brindisi a sancire l’importanza dell’avvenimento prima della cena conviviale che ha seguito. “essere qui oggi ad inaugurare questo nuovo circolo di Fratelli d’Italia” – ha detto il senatore La Russa – “è per me un grande onore. Ed anche una grande emozione, simile a tante altre già vissute, ma sempre nuova ed importante. Come quando una famiglia già grande cresce ancora ed aumenta il suo numero”.

La cena conviviale per festeggiare, organizzata al ristorante Podere Pendolino, è stata aperta dal saluto di Francesco Macrì alle centinaia di simpatizzanti intervenuti, nel corso del quale ha voluto ricordare in modo particolare “tutti quei militanti e quelle persone che, con il loro lavoro e il loro impegno, stanno permettendo da anni ha fratelli d’italia di esserci, crescere e vincere”, prima di passare la parola per un indirizzo di saluto al Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli.

“Sono onorato di essere qui, in mezzo a così tante persone. Un evento del genere, fino a pochi anni fa, avrebbe potuto essere organizzato in spazi molto più piccoli” – ha commentato il primo cittadino del borgo della Valdichiana” – ha commentato il primo cittadino del borgo della Valdichiana – “È la conferma dell’ottimo lavoro fatto in questi anni, che ha permesso a Fratelli d’Italia di crescere al punto di diventare un vero e proprio punto di riferimento nella politica italiana e locale”.

Nel corso della serata ha preso la parola anche l’avvocato Alessandra Cheli, difensore di fiducia di Fredy Pacini, tristemente noto alle cronache nazionali per la vicenda giudiziaria che lo sta vedendo protagonista: vittima di una incredibile serie di frutti nella sua officina, costretto a dormire nell’ufficio per tentare di scoraggiare i malviventi, colpi a morte l’ennesimo ladro entrato nei locali della sua azienda nel novembre del 2018. “È un problema che nasce dalle modifiche alla legge sulla legittima difesa. Dopo la decisione di pochi giorni fa del Tribunale, Fredy Pacini si trova a dover ancora rispondere alla Giustizia solo per essersi difeso dall’ennesimo furto. Questa è una legge che dovrà essere cambiata prima possibile”.

“Abbiamo la grande occasione di poter davvero vincere le prossime consultazioni” – ha detto il Senatore La Russa nel suo intervento – “Fratelli d’Italia ha ormai ampiamente raggiunto un consenso tale da poter essere forza di governo. I nostri avversari lo sanno e ci temono, hanno paura di noi e della nostra forza, che sicuramente confermeremo tutti insieme fra pochi giorni. Sarà un decisivo cambiamento per la Toscana”.