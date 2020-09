Ignazio La Russa in Provincia di Arezzo

Altro grande appuntamento per i militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia. In Provincia di Arezzo arriva questa volta il Senatore Ignazio La Russa, Vicepresidente del Senato. A partire dalle ore 18:30, presenzierà all’inaugurazione del nuovo circolo “Valdichiana Tricolore” di Cesa. L’appuntamento è per tutti in via Berlinguer, dov’è ubicata la sede del nuovo circolo, dove il Senatore La Russa incontrerà anche i candidati al Consiglio Regionale, a partire dal capolista Gabriele Veneri, per proseguire con Michela Senesi, Nicola Carini, Letizia Giorgianni, David Marti, Sonia Ghezzi, Alfio Coppi e Monica Gobbi.

Il secondo appuntamento della serata in Valdichiana di Fratelli d’Italia sarà invece al Podere Pendolino di via Castellare 44, a Monte San Savino. Alle ore 20:00 è fissato l’inizio della cena elettorale di Fratelli d’Italia, interamente autofinanziata dai partecipanti. Sono già oltre 250 le prenotazioni ricevute da militanti e simpatizzanti, che avranno l’opportunità di incontrare il Senatore Ignazio La Russa e i candidati di Fratelli d’Italia per il Consiglio Regionale. Nonostante le tante prenotazioni ricevute, è ancora possibile prendere parte alla cena, prenotando il proprio posto ai numeri indicati nell’evento Facebook sulla pagina ufficiale di Fratelli d’Italia Arezzo. https://www.facebook.com/events/615318682708545/