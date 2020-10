Il bibbienese Roberto Fabbri ha vinto la maglia tricolore di E-XBike

Roberto Fabbri 36 anni di Bibbiena, già Campione del Mondo 2019 di E-X Bike, ha ottenuto anche la maglia tricolore conquistando il podio più alto del Campionato Italiano che si è tenuto al Ciocco in Garfagnana lo scorso 18 di settembre.

Il campionato, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana, era una gara di cross country su un percorso ad anello, MTB formato CXO. Roberto ha vinto su 40 atleti la categoria Master 2.

Ma Roberto non si ferma, correndo altri campionati di cui è sempre al primo posto ovvero E-bike cross e E-bike Enduro organizzati invece dalla Federazione motociclistica italiana.

Roberto in pochissimo tempo è passato da essere un amatore ad essere un professionista vero e proprio a questo proposito commenta: “Sono riuscito ad avere un contratto con un’azienda italiana molto importante, la Fantic che produce bici e moto di altissima qualità. Sono diventato loro pilota ufficiale e ne sono fiero”.

Adesso la vera salita è rappresentata dalla prossima sfida, ovvero il mondiale del 18 ottobre di Boves in provincia di Cuneo, obiettivo, riconfermare il titolo.

L’Assessora allo sport Francesca Nassini commenta: “Roberto ci rende sempre orgogliosi dello sport del nostro territorio legandolo a manifestazioni importanti che ci danno lustro. Lo ringrazio per l’impegno che mette sempre in quello che fa. Per far crescere questo sport in Casentino stiamo pensando ad una scuola rivolta a bambini e adulti per far acquisire la tecnica. Le e-bike stanno prendendo campo quindi è necessario anche imparare bene il funzionamento per avere risultati migliori. Dopo il mondiale ci metteremo al lavoro”.

L’E-XBike è in sostanza la bici a pedalata assistita ma questi campionati si svolgono nei circuiti del motocross mondiale e le difficoltà sono facilmente comprensibili. Per le salite la bici a pedalata assistita consente solo di affrontarla senza scendere rovinosamente, ma il resto deve farlo una buona gamba e tanto, tantissimo allenamento.

Il 20 settembre sempre sullo stesso circuito, un’altra casentinese ha vinto la maglia tricolore e il titolo assoluto per MTB XCO della categoria donne, si tratta di Monica Petruccioli del Gruppo Sportivo Poppi. Francesca Nassini commenta: “Un grande risultato di Monica che vorremmo comunque celebrare con i risultati di Roberto. Lo sport non ha confini”.