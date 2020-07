Il candidato Marco Donati in merito alla mobilitazione dei Vigili del Fuoco. “Non possono essere considerati lavoratori di serie B”

Il candidato sindaco Marco Donati ha incontrato questa mattina Alessandro Magnani, Coordinatore Provinciale della Federazione Nazionale Sicurezza della Cisl di Arezzo, nel contesto della mobilitazione dei Vigili del Fuoco, in programma oggi in tutto il Paese. Il candidato sindaco ha raccolto le istanze dei Vigili del Fuoco che rivendicano “più diritti, anche economici per un Corpo che da decenni non ha le rivalutazioni che merita”.

“Il ruolo dei Vigili del Fuoco è determinante. Ci tutelano sia nell’emergenza che nella quotidianità, mettendo a rischio la propria vita per la comunità. Non possono essere considerati lavoratori di serie B” commenta Marco Donati.