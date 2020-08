Il candidato sindaco Marco Donati ha presentato le liste civiche a suo sostegno “scelgo arezzo” e “con arezzo”

AREZZO – Questa mattina, giovedì 20 agosto, presso il Vasari Café di Piazza Grande, il candidato sindaco Marco Donati ha presentato l’elenco completo dei 64 candidati che compongono le liste civiche a suo sostegno, “Scelgo Arezzo” e “Con Arezzo – Innovazione, Sostenibilità, Territorio”. Nell’occasione sono stati anche presentati i due capolista: “Scelgo Arezzo” sarà guidata dalla professoressa Emanuela Caroti, mentre la lista “Con Arezzo” dall’innovation manager Alessandro Meucci.

“Per amministrare una comunità servono cuore, ascolto e rispetto – dichiara il candidato sindaco Marco Donati.- Allo stesso tempo si deve anche saper utilizzare la parola grazie. Grazie quindi alle tante persone competenti e volenterose che, quotidianamente, mi aiutano e mi consentono di raccontare la mia idea di città.”

“Il progetto per la città di Arezzo che proponiamo è ambizioso, ma si fonda sull’ascolto della cittadinanza– prosegue il candidato. – Vorrei sottolineare che le donne, nella lista civica Scelgo Arezzo, sono 17 su 32 candidati: una novità per la politica aretina. Questa scelta non è dettata da un discorso legato alle quote rosa, ma dal riconoscimento di grandi professionalità e qualità in queste figure. Queste liste sono, inoltre, rappresentative di tutte le componenti della comunità spaziando dal mondo della cultura a quello dell’associazionismo, dal settore della formazione e del sociale a quello dell’urbanistica, dall’ambito della sanità a quello più territoriale legato alle frazioni”.

Di seguito la composizione delle liste civiche a sostegno della candidatura di Marco Donati a sindaco di Arezzo. (Eccetto i nomi dei capolista, l’ordine dei candidati è casuale).





Scelgo Arezzo

Emanuela Caroti, Giada Bagnoli, Angela Cardeti, Daniela Caremani, Carla Francalanci, Giulia Gallorini, Angioletta Palarchi, Gaia Pino, Paola Pompei, Laura Santini, Valentina Sileno, Anna Cerea, Patrice De Micco, Shady Hasbun, Carlo Municchi, Marco Rossi, Silvia Casi, Roberto Bianchi, Alessandro Vichi, Francesco Zarro, Gianluca Dioni, Giacomo Trojanis, Edoardo Andreini, Gabriele Pini, Simone Barbini, Gianni Cantaloni, Paolo Lepri, Francesco Cerini, Alexandra Falzon, Chiara Ferri, Tiziana Paionni, Sergio Severi.

Con Arezzo – Sostenibilità, Innovazione, Territorio

Alessandro Meucci, Alessio Bianchi, Andrea Martinelli, Stefano Mori, Diana De Filippo, Erika Castellucci, Marina Billi, Lorenzo Sannino, Sandra Marraghini, Roberto Verdelli, Francesca Dringoli, Alessandro Pratesi, Lorenzo Raffa, Daniela Tagliavia D’Aragona, Giancarlo Magrini, Stefano Maria Cacciaguerra Ranghieri, Giulia Paffetti, Ernesto Albano, Massimo Peruzzi, Cristina Alberti, Paolo Angioli, Claudio Bernardini, Letizia Bonciani, Alessio Cerofolini, Alessandro Ciofini, Adriano Dragoni, Antonello Felici, Michele Morandi, Beatrice Palommella, Caterina Puletti, Gregorio Valdarnini, Andrea Valenti