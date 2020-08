Il Cav. Maurizio Bellucci si candida per Arezzo nel Cuore

“Arezzo nel cuore, che confluisce nella lista di Forza Italia, in vista delle prossime elezioni amministrative, cala il nome di un candidato che è un vero e proprio pezzo da novanta.

Si tratta di Maurizio Bellucci, classe 1959, nato ad Arezzo, è un medico e si occupa di Medicina Legale e di Medicina Aziendale.”

“Ho sempre dato il massimo nella mia professione e nel sociale e 5 anni fa sono stato nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Italiana” spiega lui stesso.

Sulla scelta di candidarsi aggiunge: “ritengo sia giunto il momento di mettere a disposizione la mia esperienza e le mie capacità per poter contribuire al bene della Città di Arezzo, che amo profondamente, nella speranza di vederla crescere ancora per il bene di tutti quei cittadini che come me sentono un legame speciale con questa antica e gloriosa terra”.