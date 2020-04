Il Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno primo sul territorio a riunirsi in videoconferenza streaming

Seguendo le direttive nazionali e regionali per il contenimento del contagio da Covid19, il Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno si riunirà per la prima volta e per primo sul territorio valdarnese interamente in videoconferenza e visibile in streaming.

Il Presidente del Consiglio Mauro Tempesta ha infatti convocato per mercoledì 29 aprile alle ore 8:30 la prima seduta interamente svolta in videoconferenza, ogni Consigliere dalla propria abitazione, come Decreto Presidente del Consiglio Comunale n. 07 del 22 aprile 2020 in ottemperanza dell’art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. La seduta si terrà su una piattaforma web denominata Zoom e sarà pubblicamente accessibile in modalità video e audio grazie alla diretta streaming trasmessa dalla piattaforma CIVICAM all’indirizzo web https://comunesgv.civicam.it/.

“’Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica.’ Quanto sono vere le parole di Don Milani e ancor più attuali oggi che tutti siamo accomunati dalle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, economica e sociale derivata da questa drammatica pandemia.” commenta il Presidente Mauro Tempesta, e continua “Certo ciascuno di noi affronta disagi diversi in ragione della propria età, situazione familiare, condizione di salute, lavorativa ed economica, ma tutti ci sentiamo coinvolti in questa sfida e cerchiamo nel nostro piccolo di rispondere responsabilmente secondo la nostra sensibilità e a quanto ci viene chiesto per contrastare la diffusione del virus e resistere ai tanti effetti collaterali.

Il Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno ha cercato attraverso le modalità e strumenti permessi e disponibili di fare la sua parte e continuare a lavorare. Come dichiarato più volte lo ha fatto insieme, grazie alle aperture al dialogo di tutti gli schieramenti, con impegno e serietà, nel rispetto delle differenti idee, ma con la consapevolezza che le distanze sono superabili in vista e a favore del bene comune.”

I lavori se necessario continueranno anche durante la giornata di giovedì 30 aprile e ne sarà data comunicazione sui canali di informazione del Comune di San Giovanni Valdarno.

“Grazie al sostegno del Sindaco Valentina Vadi, e degli uffici comunali è stato possibile in questi giorni predisporre tutto, formare il personale addetto e tutti i consiglieri e tra questi i Presidenti di Commissione che già da ieri operano con questo strumento. Si tratta di una novità che, oltre a permettere il regolare svolgimento dei lavori in ottemperanza alle norme nazionali, mostra una piccola ma significativa attenzione verso i cittadini che desiderano partecipare alla vita politica della nostra città. Invito tutti i Sangiovannesi che potranno a seguire le attività del Consiglio Comunale collegandosi al sopracitato link, con l’intento vero di provare insieme ad uscire da questo momento.” conclude il Presidente del Consiglio di San Giovanni Valdarno.