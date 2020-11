Il Covid non ferma l’olio di Cavriglia: è un 2020 di grande qualità

In stand by il concorso per il prodotto migliore in attesa di novità sulla “Zona Rossa”

E’ di fatto arrivata al termine la raccolta delle olive a Cavriglia, mentre l’olio nuovo è già disponibile.

E di un olio speciale quest’anno si tratta, infatti abbondante è stata la raccolta ed eccellente la qualità, anche se la resa, intesa come percentuale tra olive e prodotto finito, concordano molti produttori, non è delle migliori.

Da un report condotto dall’Amministrazione Comunale si evince che le aziende hanno franto praticamente tutti i giorni, l’olio esprime una buona qualità sia all’assaggio che per le analisi chimiche; vari oliveti si trovano ad una spiccata altitudine sul livello del mare, pertanto la raccolta si è protratta in più di un caso per tutto il mese di novembre, ma l’olio EVO cavrigliese prospetta un’annata molto buona.

A maggior ragione è irrinunciabile sposare la campagna delle varie associazioni di categoria, come ad esempio quella di Coldiretti Arezzo e di Campagna Amica “Pensa in grande Acquista locale e a Natale regala il KM ZERO”!

Così anche l’Amministrazione Comunale è al fianco di tutte quelle aziende cavrigliesi, piccole e grandi, che sono i custodi delle nostre colline: sostenerle equivale a sostenere il territorio tutto tra tradizione, lavoro, natura, qualità. Solo tre parole che per Cavriglia diventano un motto: OLIO NOVO EVO.

Vari i produttori da poter contattare, anche con la consegna a domicilio.

“Per quanto riguarda il tradizionale Concorso del miglior olio, sia per i produttori che per la categoria amatoriale – si specifica dalla Giunta – siamo in contatto con AICOO, i cui assaggi pubblici, poiché in zona rossa, sono attualmente inibiti, ma ci diamo appuntamento a dicembre. Se sarà possibile lavoreremo per premiare pur con un piccolo gesto il lavoro di tanti e per dare visibilità ad uno dei prodotti più importanti della nostra terra“.