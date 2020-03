Il “cuore grande” degli imprenditori aretini

Non si arresta la generosità degli imprenditori aretini che in questi giorni si stanno dando da fare per realizzare loro stessi, talvolta riconvertendo la produzione, o per acquistare dispositivi di sicurezza per il personale sanitario.

Stamani c’è stata la donazione da parte del titolare Alessandro Donati, dell’azienda Zone Creative srl (costruzione macchinari per oreficeria ) e di Marcello Pisini dell’azienda Pisini srl (vendita e assistenza telefonia mobile ) all’ospedale San Donato di 5mila mascherine in totale.

Una donazione importante che va a contribuire al consistente bisogno che il personale sanitario ha di dispositivi di sicurezza.