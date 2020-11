Il Delivery dei libri anche alla biblioteca di Sansepolcro

SANSEPOLCRO – Consegna dei libri a domicilio e gratuitamente. E’ l’opportunità che la biblioteca comunale di Sansepolcro offre ai cittadini, grazie alla Rete Documentaria aretina di cui fa parte. L’iniziativa si chiama “Delivery Book” e vede la collaborazione con la Regione Toscana per fare in modo che, anche in questo periodo difficile e di chiusure, i cittadini abbiano l’opportunità di leggere.

Come fare è semplice: verificare il titolo che interessa nel catalogo online arezzo.biblioteche.it; contattare la biblioteca per mail o telefono ([email protected], 0575 732219) comunicando il titolo scelto. In pochi giorni sarà recapitato direttamente a casa e in modo gratuito. La riconsegna potrà essere fatta al momento che le biblioteche riapriranno al pubblico.

Il servizio prevede la consegna di libri di narrativa e saggi, sia per adulti che per bambini. Inoltre, prodotti multimediali in DVD, CD, Blu Ray e audiolibri.