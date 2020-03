“Il futuro è già qui”. Ecco il bilancio sociale di fine mandato dell’amministrazione. Ghinelli “contiene, in maniera oggettiva, quello che abbiamo fatto. E i ‘lavori’ in corso”

Cinque anni di amministrazione Ghinelli in 210 eleganti pagine corredate da fotografie

Il sindaco: “Uno strumento per consentire gli aretini di giudicarci sulle cose fatte”

Il sindaco Alessandro Ghinelli, accompagnato dagli assessori della giunta, ha presentato alla stampa il volume intitolato “Il futuro è già qui – Il bilancio sociale di fine mandato 2015-2020 rendicontato ai cittadini”. Il progetto del libro, che comprende 210 pagine corredate da fotografie, è stato curato da Unoscials.com con la direzione editoriale di Gianluca Signaroldi e la direzione artistica di Ilaria Buti.

L’impaginato si articola in sette capitoli (Una fotografia di Arezzo, Il futuro è già qui, Prima gli aretini, Il valore del futuro, Arezzo città cantiere, Arezzo che sarà, La giunta e i consiglieri) e comprende anche una tabella riepilogativa degli obiettivi realizzati, in tutto o parzialmente, in questi anni. In chiusura, la lettera aperta del sindaco ai cittadini e un breve saluto degli assessori, rimasti in carica per tutta la durata dal mandato.

“Abbiamo stampato una versione completa del bilancio sociale, molto elegante dal punto di vista grafico, e una versione ridotta che invieremo per posta ai cittadini – ha spiegato Ghinelli in conferenza stampa. In questo volume non ci sono commenti, spiegazioni o analisi politiche: si tratta di una pura rendicontazione del lavoro svolto dal 2015 a oggi. Il libro è uno strumento che servirà agli aretini per giudicare il sindaco e la giunta sulla base delle cose fatte e non delle cose dette. Posso assicurare che dietro ogni capitolo e ogni pagina ci sono cinque anni intensi, con un’attività capillare portata avanti dall’amministrazione grazie agli uffici e ai dipendenti. Un dato da mettere in evidenza? L’incremento del 64% delle presenze turistiche in città, numeri che hanno portato Arezzo in un’altra dimensione rispetto al passato”.

All’indirizzo www.ilfuturogiaqui.it è disponibile la versione digitale del bilancio sociale per web e mobile.