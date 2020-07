Il giovane pianista Raffaele D’Angelo conquista il pubblico aretino

È stata una serata magica e non priva di sorprese quella che si è tenuta ieri sera all’Anfiteatro Romano di Arezzo e che ha visto protagonista la musica sinfonica.

Diversamente da quanto annunciato infatti, sul palco con OIDA Orchestra Instabile di Arezzo, diretta magistralmente da Marco Ferruzzi non si è esibita la pianista Rita Cucè in quanto vittima di un piccolo incidente che le ha però impedito di suonare.

Nell’esecuzione del Concerto per pianoforte in do maggiore, K 415 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Cucè è stata sostituita dal collega Raffaele D’Angelo, brillante promessa del pianismo internazionale. D’Angelo, classe 1999, allievo di Marco Schiavo, è arrivato ad Arezzo all’ultimo minuto e ha conquistato il pubblico per la sua bravura ed umiltà. Il suo “tocco mozartiano”, pulito e nitido, ha evidenziato una maturità di fraseggio a dir poco sorprendente per un giovane della sua età.

Un appuntamento reso possibile grazie alla generosità degli artisti che tutti, a titolo gratuito, sottoscritto si sono esibiti per la città, condividendo con la Fondazione Guido d’Arezzo un progetto di ripartenza culturale davvero importante.