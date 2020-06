Il Gruppo “Porky’s”, gli amici di Michele Costagliola, donano aspiratori per trachea all’associazione Scudo

Gli anni scorsi il Porky’s (negli anni ’80 gruppo di adolescenti aretini di cui faceva parte anche Michele Costagliola) ricordava l’amico scomparso in un incidente di moto nel 2014, con borse di studio conferite a studenti dell’istituto di ragioneria, frequentato all’epoca da Michele.

Per le note vicissitudini di quest’anno, legate a lockdown e termine anticipato dell’anno scolastico, nel 2020 non è stato possibile praticare le stesse operazioni.

Il gruppo di amici ha comunque raccolto i soliti soldi di ogni anno che questa volta ha deciso di donare all’associazione scudo, che si occupa di malati terminali.

Parlando coi responsabili sono stati individuati i materiali che servono nell’immediato all’associazione ovvero aspiratori per trachea e secrezione.

La cerimonia di consegna si è svolta alle 12 di sabato 20 giugno (il 19.06 sarebbe stato il compleanno di Michele) presso l’Hospice di via dal borro n. 30, davanti al Foro Boario (zona Pescaiola) naturalmente con tutte le precauzioni e il rispetto delle normative vigenti (distanziamento, mascherine etc etc) per covid-19

Gli amici di Michele sono: Pierangelo Peloni, Luca Bernardini, Sergio Cherici, Giacomo Landi, Stefano Cecconi, Stefano Gozzi, Stefano Giorgetti, Jacopo Teoni, Giorgio De Santis, Enrico Tempesti.