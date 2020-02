Il liceo Colonna è campione toscano di dibattito in lingua inglese

La competizione regionale “World Schools Debate” si è svolta presso il liceo Cicognini di Prato il 20 Febbraio 2020.

La squadra vincente è formata da Serena Memoli 3L, Elisa Ferrari 3D, Rubina Piantini e Giulia Licameli 4L accompagnate dalle “debate coaches” prof.ssa Maria Stella Ficai e prof.ssa Lynette Lee.

La squadra ha affrontato nel primo turno il liceo Pertini di Lucca, e in finale ha battuto i campioni in carica: la squadra del liceo scientifico Da Vinci di Villafranca in Lunigiana.

Il dibattito “World Schools Debate” è il formato di dibattito diffuso a livello internazionale e rivolto principalmente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Prevede la valutazione sul contenuto e l’accettabilità di fonti e informazione, rilevanza di prove e dati, sullo stile per chiarezza di esposizione e coerenza tra dimensione paraverbale e non verbale e sulla strategia per il rispetto dei tempi, della struttura dell’intervento, pertinenza fra gli obblighi e il tempo a loro dedicato, coerenza strutturale tra i diversi interventi.

I nuovi campioni Toscani del liceo Colonna hanno mostrato grande abilità linguistica, chiarezza espositiva e hanno elaborato le conoscenze con senso critico e spirito competitivo riuscendo a portare a casa tre vittorie su tre e l’ambito titolo.