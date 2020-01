Il Memorial Giulio Oberti all’Historic Rally Vallate Aretine

Dopo oltre un anno di attesa la famiglia Oberti e gli amici di Giulio hanno voluto rinnovare l’appuntamento con il ricordo del loro compianto amico.

La terza edizione del Memorial Giulio Oberti si terrà al 10° Rally Vallate Aretine, gara iniziale del Campionato Italiano Rally dedicato alla sezione auto storiche che si terrà nei giorni 7 e 8 Marzo 2020.

La gara toscana, ben nota agli addetti del settore auto storiche ha da sempre suscitato grande interesse e nomi importanti saranno attesi alla partecipazione in modo da tenere alto come sempre la caratura sportiva e tecnica della gara.

“Insieme a Loriano Norcini e Scuderia Etruria, abbiamo deciso di tenere viva la memoria del nostro caro amico Giulio proseguendo con il 3° Memorial. Non ci legheremo più ad una singola manifestazione come in passato ma abbineremo il Memorial Giulio Oberti a gare che credono nelle motivazioni di questo gruppo di amici” Queste le parole di Luca Ambrosoli, presidente della Romazzana Rally Team, scuderia che in prima linea crede in questo progetto, nato in ricordo dell’amico/navigatore prematuramente scomparso nel 2017.

Inizia a delinearsi anche l’elenco dei premi del Memorial di quest’anno; al più giovane navigatore classificato tra i vincitori dei 4 raggruppamenti verrà assegnato un orologio “Bolide” grazie alla preziosa collaborazione di Mondia Italia ed Ermanno Sordi.

Enrico Volpato ed Andrea Guggiari, co-organizzatori con Luca Ambrosoli, ricordano così il loro amico, “Giulio se lo ricordano tutti, era un’icona di questo sport, le sue battute ed il suo carisma ci tiene sempre compagnia, ed è proprio per questo che vogliamo continuare a ricordarlo con il Memorial a lui dedicato”.