Pd Arezzo, Il nostro ricordo di Enzo Gradassi

di Luciano Ralli, capogruppo Pd; Francesco Romizi, Capogruppo Arezzo In Comune; Alessandro Caneschi, Segretario comunale PD e Francesco Ruscelli, Segretario provinciale Pd

E’ difficile lasciare segni. Lo si può fare con l’impegno civile, con la passione umana e politica, con gli scritti e le riflessioni. Enzo Gradassi lo ha fatto con tutto.

E un filo ha legato ogni sua azione: l’essere giornalista. Mestiere difficile che nei decenni ha perduto una parte della sua anima ma questo non è mai accaduto ad Enzo che ha vissuto il suo lavoro come studio, approfondimento, ricostruzione, rispetto della verità acquisibile e quindi possibile. Grazie Enzo per il tuo lavoro e per quanta memoria hai lasciato a tutti, impedendo che la frenesia e la superficialità cancellassero irrimediabilmente le tracce della nostra storia.