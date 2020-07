Il Panathlon Club Arezzo riprende l’attività. Ospite la promessa del taekwondo Beatrice Coradeschi

Il Panathlon Club Arezzo riprende la sua attività.

Martedì 16 luglio, presso l’Hotel Minerva, si terrà la conviviale che avrà come tema “Lo sport durante e post lockdown”. Sarà l’occasione per discutere sulle problematiche, ma anche opportunità che comporta la ripresa delle attività sportive dopo l’emergenza da Covid 19.

Relatrice sarà la dottoressa Elisa Marcheselli, psicologa e psicoterapeuta. La serata sarà arricchita dalla presenza di Beatrice Coradeschi, giovanissima atleta e promessa del Taekwondo, già nel giro della nazionale, che si è messa in mostra in questo ultimo periodo per avere ottenuto prestigiosi risultati sia ai campionati europei di categoria che in importanti tornei internazionali per finire con la vittoria della Coppa Chimera.

Tutte manifestazioni che hanno avuto la particolarità di svolgersi via streaming causa la pandemia. Sarà la stessa Beatrice, accompagnata dal suo allenatore, il maestro Gennaro Patrone, a raccontare questa esperienza e che cosa questo ha significato per una giovane atleta come lei.