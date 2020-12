Il Polvarone a Natale in TV

Con il perdurare della pandemia è saltato il tradizionale spettacolo a teatro del Polvarone, ma grazie a Teletruria la Compagnia sarà vicina al suo pubblico proprio il giorno di Natale. Alle ore 16 di Venerdì andrà in onda la commedia “E’ NATALE… NON BADARE”.

Si tratta di un’esibizione inedita, registrata lo scorso anno al Teatro Vertigo di Livorno in occasione della Rassegna di Vernacolo Toscano, a cui il gruppo guidato da Roberta Sodi partecipò insieme a compagnie di Lucca, Livorno, Cecina e Firenze.

Fu una bellissima esperienza inserita nel programma EFFETTO VENEZIA, una manifestazione che tutti gli anni anima nei primi giorni di Agosto le piazze, i teatri, le strade di Livorno, con centinaia di migliaia di partecipanti. La pièce fu molto apprezzata dal pubblico e dagli organizzatori della rassegna e la scelta di riproporla proprio nel pomeriggio di Natale ci sembra molto opportuna.

Sarà un tuffo nel passato, nei ricordi e nelle tradizioni che sempre accompagnano le commedie del Polvarone e anche una maniera per far sorridere per un paio d’ore tutti gli aretini in un momento così difficile.