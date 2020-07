Il pop accende l’Anfiteatro. Quattro concerti: le date e come prenotare

“La musica come occasione per scoprire luoghi ricchi di fascino, storia e magia. Accade ad Arezzo dove l’anfiteatro romano si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per ospitare l’Arezzo Music Fest, la rassegna dedicata alla musica italiana d’autore e indipendente, che quest’anno prende il posto del Men/Go Music Fest, uno dei festival giovanili più apprezzati d’Italia. Dunque, non rinunciamo a un appuntamento musicale d’eccezione, cavalcando la voglia di aggregazione e divertimento e destinando all’evento, voluto dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Arezzo, un contributo di 30.000 euro”.

Così l’assessore Tiziana Nisini introduce Arezzo Music Fest 2020, che “trova ‘casa’ – ha aggiunto il sindaco Alessandro Ghinelli – all’interno del cartellone estivo Anfiteatro sotto le Stelle voluto dalla Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con il Comune di Arezzo. Una parte importante dell’estate aretina alla quale affidiamo il ruolo di portare successo fra i giovani”.

“La Camera di Commercio di Arezzo e Siena – ha dichiarato la vicepresidente Anna Lapini – è motore dell’economia: il nostro compito è stare accanto a eventi di questo tipo con iniziative che contribuiscano a sostenerli: ecco allora l’idea di abbinare lo shopping alla musica. Speriamo che sia l’incipit di un nuovo modo di fare festival”.

“Un messaggio positivo di ripartenza e una sfida per ridare slancio a cultura ed eventi”, così il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Roberto Barbetti e il consigliere di amministrazione della Fondazione Arezzo Intour Massimo Boncompagni.

Quattro gli appuntamenti, con il patrocinio e contributo di Comune di Arezzo, Regione Toscana e Camera di Commercio di Arezzo – Siena, la collaborazione di Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Intour, Discover Arezzo e Confcommercio Arezzo. Main sponsor: Estra.

Si comincia giovedì 23 luglio con alcuni dei più interessanti interpreti del momento quali Edda, protagonista di una serata che propone anche la band Sycamore Age. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sul sito www.discoverarezzo.com

Sempre all’insegna del grande cantautorato italiano, venerdì 24 luglio arrivano la genialità e il carisma di Vinicio Capossela che con il suo spettacolo Pandemonium spazia in un repertorio che proprio quest’anno compie i suoi primi 30 anni: inizio alle 21, ingresso 20 euro + diritti di prevendita.

Il primo agosto sarà Samuel Romano (Subsonica) a presentare il suo Golfomistico Tour, inizio alle 21, ingresso 10 euro + diritti di prevendita. Quindi il gran finale è affidato a Daniele Silvestri che martedì 25 agosto sempre dalle 21 propone La Cosa Giusta Tour ingresso 25 euro + diritti di prevendita.

In collaborazione con Confcommercio, inoltre, da lunedì 20 luglio a sabato primo agosto partirà la promozione dedicata alla Notte dello Shopping. Spendendo almeno 100 euro in qualsiasi negozio o ristorante aderente all’iniziativa si riceverà un voucher valido come biglietto omaggio per il concerto di Samuel dei Subsonica. Il voucher dovrà essere scambiato con il biglietto il giorno stesso del concerto presso la biglietteria all’anfiteatro.

Paco Mengozzi dell’Associazione Music, organizzatrice di Arezzo Music Fest: “in collaborazione con Semar e il suo marchio officina della medaglia, tutti gli artisti ospiti della manifestazione riceveranno, prima dell’inizio dei concerti, l’anello degli aretini, il Grosso de Aritio, come omaggio e simbolo della città. Ringrazio per il sostegno gli sponsor Coingas, Conad, Semar, Nastro Azzurro, Gin Sabatini, Safimet, Royal Enfield Arezzo, Verespresso e Prodigio Divino. Capienza dell’anfiteatro 900 posti”.

Per informazioni: [email protected]

Biglietti e prevendite su: www.discoverarezzo.com, www.ticketone.it